В эту субботу комики со StandUp на ТНТ, Женский Стендап, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб #1 расскажут свои новые и лучшие шутки в самом секретной стендап клубе Москвы. Регистрация обязательна для посещения. При подтверждении ребята отправят тебе схему проезда, так что указывай актуальный номер телефона, привязанный к WhatsApp Вход по донатам