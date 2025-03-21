Возраст 18+
Стендап
Про событие
В эту субботу комики со StandUp на ТНТ, Женский Стендап, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб #1 расскажут свои новые и лучшие шутки в самом секретной стендап клубе Москвы. Регистрация обязательна для посещения. При подтверждении ребята отправят тебе схему проезда, так что указывай актуальный номер телефона, привязанный к WhatsApp Вход по донатам
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