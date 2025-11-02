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Секретный состав

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

1,5 часа перед тобой выступают 3 популярных комика со своими лучшими шутками, проверенными временем. Но есть нюанс: их состав ты узнаешь прямо на выступлении. Это могут быть как в целом известные комики, так и самые топовые представители индустрии. Заранее известно только одно: этот юмор залетает всем на 100% Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба StandUp Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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