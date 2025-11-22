Секретный показ от Beat Weekend и компании Росгосстрах. Зрители смогут узнать, на какой фильм из программы фестиваля они пришли, только перед началом сеанса. Впечатления от просмотра уже «застрахованы» в РГС: если гостю не понравится фильм — ему вернут деньги за билет.