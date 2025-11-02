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Комментарии
не исключено, что описание актуализировали/отредактировали )
Григорий | Kaver Team, а как, интересно, в описание маршрута можно впихнуть подъезд? Скорее всего изначально описание такое и было, но люди почему то не знают слово "парадный" в качестве вида прилагательного, то бишь "нарядный", "торжественный". И это прям facepalm
Нормальный житель Мск не употребляет слово "парадная", уважайте москвичей, не вносите свои иногородние замашки в нашу жизнь.
Александр В., но ведь здесь «парадная» употребляется в архитектурно-историческом значении (главный вход в здание), а не в современном петербуржском (любой подъезд). Разве нет?)
Александр В., тот случай, когда хотел поумничать, но сёл в лужу. Учитесь анализировать прочитанный тест!
Одна я не вижу в тексте ни одного слова, употребляюшегося в архитектурно- историческом значении?