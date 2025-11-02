Это нетуристический маршрут вокруг Китай-города с фотосъёмкой. Нужно совсем немного свернуть с проверенных туристических маршрутов, буквально на шаг отойти от Кремля и Красной площади — и перед тобой зашумит непарадная, древнерусская, купеческая и крестьянская Москва. Вместе с гидом-фотографом ты отправишься в увлекательный полуторачасовой маршрут по неочевидным уголкам столицы, пережившим эпидемии, войны, пожары. Во всех этих ярких и характерных локациях гид-фотограф будет не только увлечённым рассказчиком, знающим все тайны города, но и верным помощником. Он подскажет, как преодолеть стеснение перед камерой, как научиться позировать за считаные минуты и какой ракурс подойдёт для лучших памятных кадров. Тебя ждут: — переулки старой Москвы; — места съёмок фильма «Брат» и старинные церкви; — модные локации и боярские особняки; — секретные парадные и дворы. Обрати внимание: — в течение семи рабочих дней после прогулки ты получишь около 30 обработанных фото на почту; — маршрут можно изменить, подстроив под предложения; — экскурсию можно провести без фотосессии – а можно и фотосессию без экскурсии; — прогулка рассчитана на четверых человек, за каждого последующего гостя доплата составит 1300 рублей за человека, для компании больше 10 человек — по 1000 рублей за каждого следующего гостя; — если в компании больше семи человек, экскурсия будет увеличена до двух часов. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.