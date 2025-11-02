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Секретная Москва: прогулка с фотографом

Начало у памятника Кириллу и Мефодию, Ильинский сквер, ближайшее метро Китай город, выход №10

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 0+

Про событие

Это нетуристический маршрут вокруг Китай-города с фотосъёмкой. Нужно совсем немного свернуть с проверенных туристических маршрутов, буквально на шаг отойти от Кремля и Красной площади — и перед тобой зашумит непарадная, древнерусская, купеческая и крестьянская Москва. Вместе с гидом-фотографом ты отправишься в увлекательный полуторачасовой маршрут по неочевидным уголкам столицы, пережившим эпидемии, войны, пожары. Во всех этих ярких и характерных локациях гид-фотограф будет не только увлечённым рассказчиком, знающим все тайны города, но и верным помощником. Он подскажет, как преодолеть стеснение перед камерой, как научиться позировать за считаные минуты и какой ракурс подойдёт для лучших памятных кадров. Тебя ждут: — переулки старой Москвы; — места съёмок фильма «Брат» и старинные церкви; — модные локации и боярские особняки; — секретные парадные и дворы. Обрати внимание: — в течение семи рабочих дней после прогулки ты получишь около 30 обработанных фото на почту; — маршрут можно изменить, подстроив под предложения; — экскурсию можно провести без фотосессии – а можно и фотосессию без экскурсии; — прогулка рассчитана на четверых человек, за каждого последующего гостя доплата составит 1300 рублей за человека, для компании больше 10 человек — по 1000 рублей за каждого следующего гостя; — если в компании больше семи человек, экскурсия будет увеличена до двух часов. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.

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Комментарии

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Тобосская Дульсинея
21 августа 2025, 00:02

Одна я не вижу в тексте ни одного слова, употребляюшегося в архитектурно- историческом значении?

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Гриша
21 августа 2025, 10:21

не исключено, что описание актуализировали/отредактировали )

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Тобосская Дульсинея
21 августа 2025, 10:55

Григорий | Kaver Team, а как, интересно, в описание маршрута можно впихнуть подъезд? Скорее всего изначально описание такое и было, но люди почему то не знают слово "парадный" в качестве вида прилагательного, то бишь "нарядный", "торжественный". И это прям facepalm

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Александр В.
22 июля 2025, 15:31

Нормальный житель Мск не употребляет слово "парадная", уважайте москвичей, не вносите свои иногородние замашки в нашу жизнь.

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Ксенич
24 июля 2025, 22:44

Александр В., но ведь здесь «парадная» употребляется в архитектурно-историческом значении (главный вход в здание), а не в современном петербуржском (любой подъезд). Разве нет?)

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Артем Сурганов
28 июля 2025, 18:55

Александр В., тот случай, когда хотел поумничать, но сёл в лужу. Учитесь анализировать прочитанный тест!

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