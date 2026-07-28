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Съедобный холст

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Искусство, которое можно съесть. Только представь: холст не просто висит на стене — он пахнет летом, спелыми томатами, сладким перцем, пряным сыром и лесными орешками. Это не магия, а новый вид творчества — гастрономическая живопись. Здесь ты станешь художником без красок и кистей. Зато с отменным вкусом и безграничной фантазией. Твой холст — 30×25см сырной основы. Твои краски — россыпь изумрудной зелени, нежные съедобные цветы, хрустящие орешки, ароматные травы и сочная палитра овощей: солнечные помидорки черри, сладкие перцы (красные, жёлтые, оранжевые) — каждый кусочек добавляет яркий мазок. Такое блюдо станет центром любого фуршета, потрясающим подарком или просто самым красивым ужином в твоей жизни.

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