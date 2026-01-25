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Сеанс кинотерапии: «Амели. О том как мы прячемся от жизни»

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 3000₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали
Еда

Про событие

Здесь смотрят фильмы не как зрители, а как исследователи собственной души. В этот раз будут смотреть и обсуждать «Амели». Его часто считают сказкой о любви, но на самом деле это история о страхе близости, одиночестве и людях, которые прячутся за милыми ритуалами и фантазиями, чтобы спрятаться от жизни. Поговорят: — почему помощь другим иногда становится способом не жить свою жизнь — как «хорошесть» и спасательство маскируют страх быть увиденной — о детских травмах, которые формируют взрослые сценарии отношений — о неврозах, одиночестве и избегании настоящей близости — о том, что на самом деле стоит за счастьем и почему без уязвимости оно невозможно Это кино о том, как важно перестать быть наблюдателем своей жизни и решиться на контакт — с собой и с другим. Ведущая: Татьяна Власова – ведущая по индивидуальным и групповым трансформационным процессам, в том числе синемалогии — терапии через кино и искусство. Сбор гостей в 11:30, начало в 12:00. В стоимость билета включены угощения.

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