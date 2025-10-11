Сольный концерт Сауле Юсуповой, резидента шоу «Женский Стендап» на ТНТ. Вечер, который оставит тебе множество ярких впечатлений и зарядит позитивом на долгое время. Coin Event Hall — это современное место для проведения концертов и мероприятий, которое находится в самом центре Москвы на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская. За быстрое обслуживание, за богатый выбор напитков, коктейлей и блюд это место полюбили зрители стендапа.