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Сауле Юсупова

Коин Ивент Холл
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 11000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Сауле Юсуповой, резидента шоу «Женский Стендап» на ТНТ. Вечер, который оставит тебе множество ярких впечатлений и зарядит позитивом на долгое время. Coin Event Hall — это современное место для проведения концертов и мероприятий, которое находится в самом центре Москвы на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская. За быстрое обслуживание, за богатый выбор напитков, коктейлей и блюд это место полюбили зрители стендапа.

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