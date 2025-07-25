Saturnation возвращается в арт-кластер НИИ «Снегири», чтобы погрузить его в звучание acid techno и acid breaks вместе с друзьями из глубинки русского андеграунда. Один из двух залов займёт ШУМ — промо-команда из Костромы. SATURNATION: Chekachi / Alaquenta / Arina Plastovez / RPR2R / Belacqua / Krasnoperov ШУМ: VTLK / Night Leo / Matrosov MJ / Tihomir Timofeevich / Nastya Husky / Whatislove / Командор МЦ FC | DC