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Saturnation х Шум

НИИ Снегири, Варшавское шоссе, 58с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Saturnation возвращается в арт-кластер НИИ «Снегири», чтобы погрузить его в звучание acid techno и acid breaks вместе с друзьями из глубинки русского андеграунда. Один из двух залов займёт ШУМ — промо-команда из Костромы. SATURNATION: Chekachi / Alaquenta / Arina Plastovez / RPR2R / Belacqua / Krasnoperov ШУМ: VTLK / Night Leo / Matrosov MJ / Tihomir Timofeevich / Nastya Husky / Whatislove / Командор МЦ FC | DC

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