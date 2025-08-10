Вместе с комьюнити Trip Family ты отправишься на увлекательную прогулку по живописному Строгинскому затону — уникальному природному уголку, расположенному в западной части Москвы. Это место известно своей спокойной водной гладью, богатой флорой и фауной, а также тихими берегами, идеально подходящими для отдыха. Даже новичкам будет легко справиться с управлением — вода спокойная, а рядом всегда будет сопровождающий и гид. Во время прогулки будет возможность познакомиться с новыми ребятами, разделить любовь к природе и активному отдыху.