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Самый умный комик (Съёмка)

улица Хамовнический Вал, 34

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Интеллектуально-юмористическая викторина, где комики простыми словами пытаются отвечать на сложные вопросы Кости Пушкина, чтобы понять, кто из них самый умный, самый аргументированный и самый достойный забрать денежный приз. 1 мотор: в 18:30 - Илья Соболев - Надя Джабраилова - Ян Зубков - Саша Малой 2 мотор: в 21:30 - Гурам Амарян - Алексей Шамутило - Саша Борсук - Саша Малой *В составах возможны изменения Важно: не опаздывай на съёмки, так как после указанного времени сбора, зрителей в зал пускать не будут С собой нужно будет взять паспорт.

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