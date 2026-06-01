Интеллектуально-юмористическая викторина, где комики простыми словами пытаются отвечать на сложные вопросы Кости Пушкина, чтобы понять, кто из них самый умный, самый аргументированный и самый достойный забрать денежный приз. 1 мотор: в 18:30 - Илья Соболев - Надя Джабраилова - Ян Зубков - Саша Малой 2 мотор: в 21:30 - Гурам Амарян - Алексей Шамутило - Саша Борсук - Саша Малой *В составах возможны изменения Важно: не опаздывай на съёмки, так как после указанного времени сбора, зрителей в зал пускать не будут С собой нужно будет взять паспорт.