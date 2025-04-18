Персональный выставочный проект «Сахар» — это брутально-сладкий переворот сознания от Мета-художника Маргариты Григ. Гости праздника попадут в мир концептуального арта и культовых сладостей. Яркие, минималистичные инсталляции и парадоксальные материалы — это новая эпоха масс-арт / mass & massive — массивное наступление нового Искусства, отражающего массовые культовые явления нашей эпохи. Просто смотреть? Это слишком скучно. Создадут зону прямого контакта с Искусством, все гости — это участники проекта — общаться, угощаться культовыми сладостями, быть частью атмосферы и арт-перфоманса — это означает быть в Эпицентре. — Бывает ли стекло сладким? — Тает ли бетон? — Можно ли съесть образ из инсталляции? — узнают и попробуют сами только гости проекта «Сахар». Вопрос/ответ: — Снимать/постить можно? Да, это публичное мероприятие, всем можно снимать и выкладывать материалы в свободный доступ со ссылкой на организатора — Эпицентр — Приобрести работы Художника можно? Да. — Задать вопросы Художнику? Да. — Посетить в другой день? Нет, выставка продлится только 3 часа 18 апреля. Промокод 'соАРТник' для пользователей КАВЁР на спец-цену -50 %