Не Хэллоуин и не Самайн. Ночь на границе двух миров — за неделю до чужих праздников, потому что тьма не ждёт разрешения. Бар становится порталом между мирами. Вход — открыт. Выход — как повезёт… Не тыквы, а черепа да кости. Не «сладость или гадлость», а «явись, нечистая, да не запылись». Мавки, упыри да кикиморы выходят править балом. Этой ночью на двух сценах: Slavnayad Makula Dr.Rader Kxalici Effy Music Spellhaunt Spvrrow Mahlow Immnnc Kenayda GrimmJow Exidy Krysichback Soulla Weird Freaks Aepotheothis Heaven Mistake Kjaer Moonl1gh1 Жанры: витч-хаус, дарк-вейв, дарк-электроник, дарк-техно Дресс-код: тёмная славянская тематика, мрачный торжественный образ За лучшие наряды — специальные подарочки Не готов к образу — приходи в чёрном ;) А ещё тебя ждёт: — арт-терапия с художником Метель — магическая лавка с мастерами и резидентами — пункт обмена мрачными вещами — тату-спот