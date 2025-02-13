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  1. Москва
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Сад внутри нас: коллажная арт-терапия с психологом

Кофейня Evergreen, Мантулинская улица, 26

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Скоро День Святого Валентина, в который принято говорить о любви и дарить цветы любимым. Обычно любимыми называют партнёров, родных, друзей, а на этой встречи ты поговоришь о себе. Ты создашь коллаж, который поможет задуматься о своём внутреннем мире и о том как о нём заботиться. Что нужно, чтобы в твоём саду росли цветы? Здесь не будет оценки и критики — важны ты и твой процесс. Здесь безопасное пространство, где каждый может выразить себя через творчество. При поддержке психолога и коллажистки Екатерины ты погрузишься в процесс создания коллажа, посвященного лично тебе.

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