ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сад внутри меня: коллажная арт-терапия с психологом

Мантулинская улица, 26

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь исследовать свой внутренний мир через работу с живыми цветами. Коллаж можно будет сделать из оттисков с живых цветов, дополнить вырезками из журналов, цветной бумагой, сухоцветами. После того, как участники создадут свои коллажные работы, ведущая и психолог Екатерина поможет понять что именно он для тебя значит. Продолжительность 4 часа — ты сможешь погрузиться в процесс творчества и рефлексии при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Встреча будет проходить в уютной кофейне, где также будет возможность сделать перерыв на кофе. Все материалы предоставляются, коллаж ты заберёшь с собой.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста