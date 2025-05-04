Мастер-класс, на котором ты сможешь исследовать свой внутренний мир через работу с живыми цветами. Коллаж можно будет сделать из оттисков с живых цветов, дополнить вырезками из журналов, цветной бумагой, сухоцветами. После того, как участники создадут свои коллажные работы, ведущая и психолог Екатерина поможет понять что именно он для тебя значит. Продолжительность 4 часа — ты сможешь погрузиться в процесс творчества и рефлексии при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Встреча будет проходить в уютной кофейне, где также будет возможность сделать перерыв на кофе. Все материалы предоставляются, коллаж ты заберёшь с собой.