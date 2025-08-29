Павел Верешкин и Руслан Еникеев снова выйдут на сцену вдвоём без сценария. Без реквизита и заготовок. Только: 2 импровизатора, один музыкант и 400 кресел в новом уютном театре. Еще одна уникальная комедия, созданная моментально — по историям из вашей жизни: • Ты поднимаешь руку и делишься сюжетом. • Ребята — мгновенно создают спектакль, смешно переосмысливая твоё… всё. Никто не знает, что будет в этот раз, единственное в чём мы по-прежнему уверены - это будет дико весело и неповторимо.