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Сабраж

ул.Хамовнический Вал, д. 34

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от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Павел Верешкин и Руслан Еникеев снова выйдут на сцену вдвоём без сценария. Без реквизита и заготовок. Только: 2 импровизатора, один музыкант и 400 кресел в новом уютном театре. Еще одна уникальная комедия, созданная моментально — по историям из вашей жизни: • Ты поднимаешь руку и делишься сюжетом. • Ребята — мгновенно создают спектакль, смешно переосмысливая твоё… всё. Никто не знает, что будет в этот раз, единственное в чём мы по-прежнему уверены - это будет дико весело и неповторимо.

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