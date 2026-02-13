Или на что способна философия фэнтези? Новая лекция проекта «Интеллектуальные среды» будет интересна поклонникам цикла книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и сериалов «Игра престолов», «Дом дракона», «Рыцарь Семи королевств», а также широкой аудитории, не погружённой в этот мир, но желающей увидеть, как философские инструменты работают с художественным миром. Гости вместе со спикером разберутся, как через философское чтение можно обнаружить ответы на вопросы современности, и почему это актуально именно сейчас. Участники лекции узнают: — что история Вестероса позволяет понять о нашем собственном времени; — в чём практическая ценность поступка, совершаемого без внешних гарантий успеха; — куда ведёт герой, который сохраняет достоинство в пространстве исторического цинизма. Лектор — Роман Степанов, философ, лектор проекта «Интеллектуальные среды», модератор сократического диалога. Вход по регистрации.