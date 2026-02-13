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«Рыцарь семи королевств» против «Игры Престолов»

Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина, Большая Почтовая улица, 16

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Или на что способна философия фэнтези? Новая лекция проекта «Интеллектуальные среды» будет интересна поклонникам цикла книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и сериалов «Игра престолов», «Дом дракона», «Рыцарь Семи королевств», а также широкой аудитории, не погружённой в этот мир, но желающей увидеть, как философские инструменты работают с художественным миром. Гости вместе со спикером разберутся, как через философское чтение можно обнаружить ответы на вопросы современности, и почему это актуально именно сейчас. Участники лекции узнают: — что история Вестероса позволяет понять о нашем собственном времени; — в чём практическая ценность поступка, совершаемого без внешних гарантий успеха; — куда ведёт герой, который сохраняет достоинство в пространстве исторического цинизма. Лектор — Роман Степанов, философ, лектор проекта «Интеллектуальные среды», модератор сократического диалога. Вход по регистрации.

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