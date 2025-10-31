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Коллажная арт-терапия «Монстр под кроватью»

Эвергрин, Шмитовский проезд, 19

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ты создашь коллаж своего страха, представив как некого зверя. А потом попробуешь взаимодействовать с ним, найти общий язык и изменить отношение к своему внутреннему чудовищу. Арт-терапию ведет коллажистка и психолог Екатерина. В уютной и безопасной атмосфере ты сможешь выразить свои чувства и страхи, а также поработать с ними. Все материалы включены. Записывайся у организатора через кнопку на покупку билетов.

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