Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Ты создашь коллаж своего страха, представив как некого зверя. А потом попробуешь взаимодействовать с ним, найти общий язык и изменить отношение к своему внутреннему чудовищу. Арт-терапию ведет коллажистка и психолог Екатерина. В уютной и безопасной атмосфере ты сможешь выразить свои чувства и страхи, а также поработать с ними. Все материалы включены. Записывайся у организатора через кнопку на покупку билетов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи