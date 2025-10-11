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Русские гастрономические изобретения

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 3700₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Арт-завтрак с историком еды Викой Сургай. Каждый с детства знает, что такое русская кухня, и может посоветовать другу-иностранцу, что попробовать колоритного, поспорить о правильных рецептах. Но знаешь ли ты, когда и почему разные блюда, продукты и техники приготовления вошли в нашу жизнь? — Почему французская кухня не была бы так популярна без Петра I? — Какие вкусы предпочитают в России? — Чем взгляды на питание современного человека отличаются от взглядов предков? На эти вопросы и многие другие ты найдёшь ответы на лекции «Русские гастрономические изобретения», где эпоха за эпохой будут рассматриваться важные точки в истории русской еды. Конечно, лекция про еду не может обойтись без еды, так что обязательно будет угощение чаем с различными закусками. Это не только приятно, но и помогает запоминать новую информацию, «якорить» воспоминания, задействуя все органы чувств. О лекторе: Вика Сургай — кондитер, гастрономический фотограф, экскурсовод и исследователь истории еды.

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