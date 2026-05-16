Радиация — это незримая, но вполне реальная угроза. Она везде: в воздухе, который вы вдыхаете, в еде на вашей тарелке, в граните под ногами и в космических лучах. Вопрос только в том, сколько её — и что с этим делать? В этой лекции ты пройдёшь три уровня сложности — от естественного радиационного фона до ядерного взрыва — и по ходу дела озаботишься необходимым инвентарём и умениями для времён, которые, как организатор надеется, никогда не настанут. Никакой водки и свинцовых трусов! Зато узнаешь, почему проветриваемое помещение может быть эффективнее бункера, и чем авария на АЭС принципиально отличается от атомной бомбы. Кто рассказывает? Антон Игнатовский. Кандидат физико-математических наук, сотрудник кафедры теоретической физики МФТИ. Лауреат стипендии им. Академика А. Д. Сахарова (2022), автор научных статей по астрофизике, спикер форума «Учёные против мифов».