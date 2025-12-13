Почувствуй особенную магию предновогодней поры в величественном Дворце на Тверской. В роскошном мраморном зале действующей Мэрии Москвы прозвучат избранные классические мотивы — музыка, наполненная атмосферой волшебства, света и вдохновения. Этот вечер станет настоящим путешествием по самым красивым рождественским картинам. Ты перенесёшься в эпоху русских балов под вальс «Анастасии», пролетишь над заснеженным Хогвартсом под музыку Джона Уильямса и и услышишь волшебные мотивы Чайковского, наполненные духом зимней сказки. Насладись каждой мелодией, мерцанием свечей и блеском улыбок. Программа: Ты услышишь избранные произведения Антонио Вивальди, Никколо Паганини, а также культовые мелодии из балетов Петра Чайковского. Кроме того, для тебя прозвучат самые волшебные композиции из таких рождественских фильмов, как «Гарри Поттер», «Анастасия» и других. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. Создай особенное настроение уже до концерта: за полчаса до начала каждого зрителя ждёт комплимент — бокал игристого, включённый в стоимость билета. Для гостей за рулём предусмотрена вода. 13 декабря в 17:00 и 20:00 Длительность 1 час 15 минут.