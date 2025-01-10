ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождественский джаз Нью-Йорка 60-х

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1, с1, этаж 3

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 6100₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Лучшие бары в сердце Манхэттена, огромная блестящая елка Рокфеллер-центра и заснеженные дорожки Центрального парка… Это Рождество в Нью-Йорке! Прочувствуй его атмосферу с уютным зимним джазом в легендарной высотке. Неподражаемые «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Let It Snow», «All I want for Christmas is you» и другие рождественские песни Мэрайи Кэри, Майкла Бубле, ABBA, Дина Мартина и не только в завораживающих джазовых аранжировках сотворят настоящее чудо: ты ощутишь себя главным героем голливудского рождественского кино! Приезжай чуть раньше до концерта, чтобы успеть прогуляться по роскошным коридорам Radisson Collection — словно юный Кевин Маккалистер из «Один дома 2». А в концертном зале тебя ждут изысканная атмосфера винтажного джаз-клуба, меню от шефа, бар и, конечно, елка! Вокруг нарядные люди, негромкие разговоры. Губы растекаются в медленной улыбке: ты чувствуешь то самое, по-детски согревающее верой в волшебство новогоднее настроение. Джазовые программы Антона Ярославского и его бэнда - всегда теплые концерты, созданные настоящими экспертами стиля, хранителями винтажной культуры.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста