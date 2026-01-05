Мастер-класс по рождественскому букету и домашние сырники Неспешно собирай хвойный букет, пей ароматный чай и ешь свежие сырники от повара, который приготовит их специально для тебя. Что ждёт тебя: — Завтрак — чай или кофе и фирменные сырники, которые повар приготовит прямо к твоему приходу. — Спокойная тёплая атмосфера — И, конечно, создание лаконичного рождественского букета из фактурного нобилиса и других натуральных зимних растений. Не нужно ничего уметь — тебе покажут, подскажут и поддержат. Главное — настроение и желание провести утро по-доброму.