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Рождественский букет х завтрак от Дома Липы

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по рождественскому букету и домашние сырники Неспешно собирай хвойный букет, пей ароматный чай и ешь свежие сырники от повара, который приготовит их специально для тебя. Что ждёт тебя: — Завтрак — чай или кофе и фирменные сырники, которые повар приготовит прямо к твоему приходу. — Спокойная тёплая атмосфера — И, конечно, создание лаконичного рождественского букета из фактурного нобилиса и других натуральных зимних растений. Не нужно ничего уметь — тебе покажут, подскажут и поддержат. Главное — настроение и желание провести утро по-доброму.

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