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Российские вина: за пределами классики

Fetish Kafe, улица Ленинская Слобода, 19к2

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Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Увлекательное путешествие по миру необычных российских вин. Забудь на время о привычных Каберне и Совиньон — открой для себя новые грани отечественного виноделия. Aya Organic Wine Evolution Pinot Noir 2022 Элегантный Пино Нуар от Айя Органик — воплощение нежности и утончённости. Бархатистые танины, ягодные ноты и деликатная минеральность. Вино для истинных ценителей благородной простоты. Winepark Рислинг 2023 Свежий и энергичный Рислинг, который покоряет своей чистотой и яркостью. Цитрусовые акценты, хрустящая кислотность и долгое послевкусие — настоящий праздник для твоих рецепторов. Raevskoe Renaissance Petit Verdot 2023 Редкий гость на российском рынке — Пти Вердо от Раевское. Богатый, насыщенный, с глубокими фруктовыми тонами и пряными нюансами. Вино, которое требует внимания и достойно долгой выдержки в коллекции. Шато Пино Колдун Резерв Таинственное и харизматичное, это вино несёт в себе характер крымского терруара. Сложный букет, мощные танины и потенциал к развитию — настоящий колдун среди вин. Важно отметить: эти вина нечасто встречаются в продаже, а их цена может показаться внушительной. Именно поэтому дегустация — уникальная возможность познакомиться с ними поближе. Приходи разделить эти особенные моменты. Максимальное количество участников — 12 человек.

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