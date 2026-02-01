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Рисуем вином: арт-встреча с дегустацией

Антикафе Греча
ул. Лизы Чайкиной, 6

Начало:

Завершение:

2340₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Попробуй вино как краску! Под чутким руководством художника ты узнаешь секреты необычного материала для рисования и создашь свой шедевр. Ты сможешь не только порисовать вином, но и поучаствовать в мини-дегустации: попробуешь несколько сортов и используешь их для живописных экспериментов. Этот вечер — про спокойствие, смех и творчество за бокалом хорошего вина. Он отлично подходит для друзей, пар, а также для тех, кто хочет расслабиться и попробовать что-то новое. Подходит абсолютно всем — от новичков до продвинутых. Ведущая: Мари Артус Все материалы включены в стоимость. Записаться можно по телефону, необходимо внести предоплату в размере 300 рублей.

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