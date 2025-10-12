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  1. Москва
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Рисуем мультики

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 3600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вдохновляющий керамический мастер-класс. В коллаборации с мастерицей будешь расписывать керамику карандашами и пастелью, вдохновляясь любимыми мультфильмами из детства. Позволишь себе снова стать ребёнком: тебя ждут те самые конфеты из детства, сладкие «часы» с запястья и много уютного времени вместе. Мастерица поделится секретами работы с материалами, а ты будешь пробовать, экспериментировать и создавать свои неповторимые истории на керамике. Можно будет расписать как одно, так и несколько изделий, чтобы получался набор. цена зависит от выбранного изделия: кружка 450мл — 3600р тарелка 20см — 3400р боул 400мл — 3200р *мероприятие проходит в Кофейне, организаторы просят не приходить со своими напитками, здесь можно приобрести напитки десерты и перекусить. •На каждом мастер-классе снимается видео и фото, после мк материалы скидывают в общий чат. После мастер-класса: Работы покроются глазурью и пройдут два обжига. Готовые работы можно забрать через две — три недели после мастер-класса, когда они пройдут два обжига в мастерской. Особые навыки не требуются. Приходи окунуться в волшебную терапию искусством. Билеты не возвратные.

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