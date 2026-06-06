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Праздник спорта и заезды с тренерами на главном стадионе столицы. Не упусти шанс крутить со всеми, ведь рейв таких масштабов проходит только раз в году. Участники будут ставить рекорд на 1.000 байков. 1 регистрация = 1 бронь на конкретном заезде.
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