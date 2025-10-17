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Рёв комаров

Чистопрудный бульвар, 25

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Афтерпати фестиваля Рёв Комаров. Две сцены, одна убаюкивает и отправляет в сон, другая отрезвляет от дрёмы и заставляет тело двигаться. Ненадолго тёмные подвалы становятся лесом, улицы превращаются в корни, неоном шуршать ветви, и все страждущие сползаются в Ла, пока ночь не переломится в утро. Сомная сцена: kenotron Orlov-Davydovsky / JiJ Yawning Heights quefear GZNBLN Adelheid Datura Metel [ b?: ] Defektoscope for the cult (СПБ) Sx107 Звенящая сцена: МШМ Kisser Basic Helix Круговерть Коля Пря и Антон Карманов Phenoptosis T_error 404 Sultan Seth Маруся Нестерова Dukkha Sverhnovaya Supernova Стоимость: Билет 1000р На входе 1500р

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