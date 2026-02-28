Подбирай инвентарь и форму образца 1980–1990 гг. Приоритет—деревянные лыжи, палки, шапки петушки. Минимум одна вещь. Расписание гонки: 9:00 — Сбор участников 11:00 — Начало обычных и скоростных заездов 12:00 — Конкурс на лучший ретро-образ 12:40 — Награждение в номинациях для мужчин и женщин 13:00 — Завершение Для участия в гонке необходим паспорт и справка о здоровье. Номинация за самый выразительный образ в духе советской лыжной эпохи 80-х. Оцениваются стиль, инвентарь, подача и цельность образа. Участники поборются за денежный приз отдельно для мужчин и для женщин. Номинация для самых быстрых и выносливых на лыжне. Побеждает участник, показавший лучшее время по итогам прохождения дистанции. Самые быстрые поборются за денежный приз, отдельно для мужчин и для женщин. В жюри герои спортивных побед и настоящие мастера.