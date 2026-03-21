Возраст 18+
Про событие
Очищение тела, успокоение ума, наполнение заботой, чутким вниманием через любовь. Время очищения и пробуждения — детокс программа — запуск энергий плодородия — тонкая сонастройка Что будет: — 5 практик — кундалини йога — дыхательные практики — групповые массажи — тактильные соматические практики — ecstatic dance — детокс-меню из сезонных продуктов, травяные чаи — ночь звуковой оздоровительной сессии — тибетские гонги, поющие чаши — ритуал Остара — заряд на плодородие и пробуждение природы Мастера: Андрей Басбани Паак Дживан Саид Нигматулин Александр Шульган Алексей Морозов Для кого — пары — девушки, мужчины* *соблюдается гендерный баланс Результаты, которые ты получишь: — мягкое очищение — ментальное и телесное — глубокая сонастройка — с собой и окружающими — тонкие ощущения на уровне тела и эмоций — апгрейд языковой телесной и психической палитры — перенос нового состояния на сферу здоровья, отношений, финансов, карьеры/учёбы Что взять с собой: — сменная обувь — коврик для йоги (по желанию) Ретрит до 30 персон Билеты: на персону 5К пара 7К *в случае неявки взнос сохраняется для участия в последующих ретритах Акции: Первые 5 гостей — скидка 25% Приведи гостя — скидка 50% Репост в сторис (https://t.me/retreat_mindsight/s/24) (действует до 20.03) скидка 25% Индивидуальные скидки м. Кожуховская Билеты в ТГ
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