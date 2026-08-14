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Вечеринки
Про событие
Вечеринка электронной танцевальной музыки с акцентом на стиль, звук и завораживающую атмосферу. В этот раз только лучшее: от кислотного техно до тяжёлой индустриальной музыки. Kovyazin D Opustoshil Bulgakov Evidance YUKA3 freedomnin Glass Delusion MOERA Начало: 22:00
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