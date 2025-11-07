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9 историй про то, как наука убила мистику

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Человеческий мозг — это фабрика по производству мистики, работающая, несмотря на все попытки науки надеть на неё смирительную рубашку. Человечество живёт в эпоху, когда квантовые компьютеры соседствуют в массовом сознании с призраками, а нейросети — с астрологическими прогнозами. Ученые уже два столетия пытаются разобрать этот театр абсурда по винтикам, но пока успехи очень относительны. Проблема в том, что разоблачения мифов — это история не про мемы и виральность. Пока инженер колдует в лаборатории, чтобы доказать, что призрак — это всего лишь инфразвук, вызывающий первобытную панику, какой-нибудь блогер уже снял вирусный видос про полтергейста. Наука объясняет мир, но продаёт она свои объяснения плохо — без щекочущего нервы мистического флёра. На этой лекции ты совершишь налет на эту «фабрику грез» в роли эдакого научного экзорциста. 1. Дома с привидениями? В основе, скорее всего, не полтергейст, а... грибок Stachybotrys chartarum, он же «чёрная плесень». 2. Свет в конце туннеля? Человеческий мозг в режиме апокалипсиса устраивает себе прощальный салют. 3. НЛО времен Холодной войны? Это был не столько визит инопланетян, сколько масштабный перформанс спецслужб. Лектор: Ренат Атаев. Научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества «Биология» про науки о живом.

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