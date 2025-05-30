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Релиз party 7: выпуск журнала local Москва

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 800₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Один старик сказал: «Невозможно распечатать интернет». Да что он вообще понимает в современных технологиях? Хотя, может, они уже и не такие современные? Как зарождался интернет в России, как в нем формировались комьюнити, сленг и мемы — об этом написали в новом выпуске журнала local «Они распечатали интернет». В пятницу редакция проведет презентацию этого выпуска в Смене. На презентации тебя ждут: — выставка зинов и актуальной периодики. — нетворкинг. — своп (свободный обмен) наклейками, книгами, открытками, винилом и кассетами. — диджеи: Airy b2b Zoniz. — выступление электрофолк группы KRYMOV. А зиноделам и участникам свопа необходимо зарегистрироваться через Open Call: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k9ML9_919CB2KCH4iE69arRGBK1BYoDMWY54Nbs1CpeT7Q/viewform

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