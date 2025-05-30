Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Один старик сказал: «Невозможно распечатать интернет». Да что он вообще понимает в современных технологиях? Хотя, может, они уже и не такие современные? Как зарождался интернет в России, как в нем формировались комьюнити, сленг и мемы — об этом написали в новом выпуске журнала local «Они распечатали интернет». В пятницу редакция проведет презентацию этого выпуска в Смене. На презентации тебя ждут: — выставка зинов и актуальной периодики. — нетворкинг. — своп (свободный обмен) наклейками, книгами, открытками, винилом и кассетами. — диджеи: Airy b2b Zoniz. — выступление электрофолк группы KRYMOV. А зиноделам и участникам свопа необходимо зарегистрироваться через Open Call: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k9ML9_919CB2KCH4iE69arRGBK1BYoDMWY54Nbs1CpeT7Q/viewform
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи