RDS GP — главный официальный чемпионат по дрифту в России, на который допускаются самые сильные спортсмены из младшей серии. Самый крупный чемпионат России и ближнего зарубежья, а так же один из самых крупных чемпионатов в мире. Чемпионат проводится в несколько этапов в разных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Нижний Новгород. Местом сражения гонщиков на дрифткарах являются автодромы или специально подготовленные площадки. Зрители могут насладиться проездами любимых пилотов с трибун, также для удобства гостей установлены дополнительные экраны с трансляцией заездов. В перерывах на территории автодрома зрители могут посетить сервис-парк, где «живут» гоночные команды и автомобили, а так же проводятся различные активности от представителей команд и партнёров.