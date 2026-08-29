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RDS GP 2026 6 этап

Moscow raceway, деревня Шелудьково, 39

Начало:

Завершение:

от 3100₽ до 6000₽
Возраст 12+

Про событие

RDS GP — главный официальный чемпионат по дрифту в России, на который допускаются самые сильные спортсмены из младшей серии. Самый крупный чемпионат России и ближнего зарубежья, а так же один из самых крупных чемпионатов в мире. Чемпионат проводится в несколько этапов в разных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Нижний Новгород. Местом сражения гонщиков на дрифткарах являются автодромы или специально подготовленные площадки. Зрители могут насладиться проездами любимых пилотов с трибун, также для удобства гостей установлены дополнительные экраны с трансляцией заездов. В перерывах на территории автодрома зрители могут посетить сервис-парк, где «живут» гоночные команды и автомобили, а так же проводятся различные активности от представителей команд и партнёров.

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