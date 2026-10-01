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Разрушь клетку (Break the Cage)

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

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Завершение:

от 3000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Рейв с духом бунтарства. Минимум рамок, максимум свободы. Три акта: холодный индастриал, освобождающий брейкбит, бескомпромиссная бочка. Лайн-ап: Akrpump Andre и Gavaldi Khnn Belacqua + Tinnitus lamoOnline RadiKate ZloDen Концепцию вечеринки дополнит уникальное световое шоу от команды IMMORTA.

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