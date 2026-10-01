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Вечеринки
Про событие
Рейв с духом бунтарства. Минимум рамок, максимум свободы. Три акта: холодный индастриал, освобождающий брейкбит, бескомпромиссная бочка. Лайн-ап: Akrpump Andre и Gavaldi Khnn Belacqua + Tinnitus lamoOnline RadiKate ZloDen Концепцию вечеринки дополнит уникальное световое шоу от команды IMMORTA.
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