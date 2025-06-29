Разговорный клуб по сериалу «Only Murders in the Building». Ведущая клуба подготовит списки классных выражений и вопросы для обсуждения, а твоя задача — просто посмотреть самостоятельно серии и прийти готовыми к разговору. Мероприятие проходит по воскресеньям в 19:30: 29.06 (обсуждаем 1-2 серии) 06.07 (обсуждаем 3-5 серии) 13.07 (обсуждаем 6-8 серии) 20.07 (обсуждаем финал 9-10 серии) Стоимость: — 1000 рублей за встречу — 3400 за все 4 встречи (будет выходить 850 руб/встреча) Запись через ТГ.