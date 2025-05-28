Speaking BARchik — безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема: Gossiping. На встрече участницы поговорят о том, плохо ли сплетничать, с юмором и поддержкой. Уровень: B1-B2 Скидка на первое участие 500 рублей вместо 850 рублей. Количество мест ограничено (6 мест)