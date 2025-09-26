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  1. Москва
  2. События

Разговор о фотографии

Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+

Про событие

Первый откровенный разговор с Екатериной Малыгиной о взгляде на людей и фотографии как инструменте признания в любви. Екатерина Малыгина — фотограф, ловец сути. Она работает в жанре портретной фотографии и затрагивает темы телесности и уязвимости. Фотограф бренда Predubezhdai на 2023-2024 годы. Что тебя ждёт: – разговор о фотографии при свечах – история пути в фотографии, опыт, накопленный за 14 лет работы с людьми – возможность задать вопрос – фортепианный антракт – вино, чай и закуски Количество мест ограничено.

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