Первый откровенный разговор с Екатериной Малыгиной о взгляде на людей и фотографии как инструменте признания в любви. Екатерина Малыгина — фотограф, ловец сути. Она работает в жанре портретной фотографии и затрагивает темы телесности и уязвимости. Фотограф бренда Predubezhdai на 2023-2024 годы. Что тебя ждёт: – разговор о фотографии при свечах – история пути в фотографии, опыт, накопленный за 14 лет работы с людьми – возможность задать вопрос – фортепианный антракт – вино, чай и закуски Количество мест ограничено.