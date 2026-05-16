ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Книжная ярмарка «Рассвет»

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Cтенды 75 лучших российских издательств, новинки, редкости, художественная литература, нон-фикшн и детские книги по издательским ценам. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. 16-17 мая с 12:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста