Книжная ярмарка «Рассвет»
Столярный переулок, 3к15
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Про событие
Cтенды 75 лучших российских издательств, новинки, редкости, художественная литература, нон-фикшн и детские книги по издательским ценам. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. 16-17 мая с 12:00 до 20:00
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