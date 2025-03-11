Современное искусство из коллекции Антона Козлова. Коллекция начала формироваться в 2019 году, насчитывает более тысячи произведений и построена она, по признанию коллекционера, на «симбиозе любви и аналитики». Выставка в МАММ — попытка создать пунктирную карту развития современного российского искусства с фокусом внимания на таких важных направлениях, как послевоенная абстракция и московский концептуализм. Так как границы между течениями в искусстве достаточно размыты, то в экспозиции показаны и отдельные работы, относящиеся к кинетизму, оп-арту, соц-арту и др. Название выставке дала одноименная картина Сергея Волкова, одного из лидеров младоконцептуального искусства, работавшего в 1980-х годах в знаменитом сквоте в Фурманном переулке. Отправной точкой маршрута станут работы представителей некогда неофициального советского искусства, а сегодня — российских и мировых классиков: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Виктора Пивоварова, Риммы и Валерия Герловиных, Елены Елагиной, Юрия Злотникова, Бориса Турецкого, Михаила Рогинского, Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, группы «Коллективные действия», Тимура Новикова, Ирины Наховой и др. Одновременно экспозиция позволит увидеть, как развиваются и трансформируются художественные методы, выработанные в 1960–1980-х годах, в произведениях авторов более молодых поколений, среди которых группа «МишМаш», Анна Желудь, Роман Сакин, Алина Глазун, Ирина Корина, Петр Кирюша и другие художники, чье творчество во многом определяет актуальное состояние современного искусства в России.