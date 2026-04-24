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Радость Моя

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

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Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Прими записи неизвестные, музыку отверженную, слова отречённые, вечера потаённые. Концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра witch house в России. Специальные гости: — 5L33P — STS-51L — HOLOGRAPHIC — ROOINA

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