Тебя ждёт приключение одного дня с бранчем и ягодами. Будешь максимально отключаться от всего, что связано с цифровыми технологиями: никуда не спешить, ловить птиц в бинокль и собирать ягоды с куста. Всё это — под смех и разговоры с классными людьми, вкусное меню и прохладные напитки. Завершишь вечер шоколадным фондю и атмосферой, будто лето наконец случилось по-настоящему. Начнётся всё красиво: встретят тебя улыбками, бокалом и закусками. В ожидании начала можно знакомиться, фотографироваться, высматривать птиц в бинокль, изучать окрестности и просто любоваться видами. Под открытым небом накрыт длинный стол. Карточки с вопросами помогут сделать разговоры лёгкими, а новые знакомства — тёплыми. Шеф-повар приготовит блюда на гриле из сезонных овощей и трав, бокалы наполнятся вином. Будешь разговаривать о любимом: путешествиях. Лучшая и любимая часть бранча для всех гостей — сбежать на клубничные поля под вечернее солнце. Будешь собирать ягоды прямо с грядки, гулять по ферме и встречать закат где-то между смехом, разговорами и вкусом сладкой клубники. Поиграешь в лото: да, ты не ослышался — азартно покричишь «гуси-лебеди», «барабанная дробь», и всё это для того, чтобы случились веселье и призы. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После вернёшься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями. А потом пойдёшь со всеми вместе есть на десерт шоколадное фондю.