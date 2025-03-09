ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Психотерапевтическая встреча «Образ тела. Сексуальность»

Нижняя Радищевская улица, 14/2с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Каждый участник создаст свой арт-коллаж на тему образа тела и сексуальности. Поговоришь про тело, про отношение к нему, что любишь и что не замечаешь. Тебя ждут терапевтические техники о сексуальности. Живое общение, новые знакомства, вкусный чай и вкусняшки, теплая и творческая атмосфера :) Если придёшь с другом/подругой, то стоимость для каждого по 3 000 р. Каждый участник получит подарок. Ведущие: Мария Челнокова, сексолог, семейный психолог. Анастасия Абрамова, психоаналитический психолог, кризисный психолог, методы — НЛП, ДПДГ (EMDR).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста