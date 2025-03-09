Каждый участник создаст свой арт-коллаж на тему образа тела и сексуальности. Поговоришь про тело, про отношение к нему, что любишь и что не замечаешь. Тебя ждут терапевтические техники о сексуальности. Живое общение, новые знакомства, вкусный чай и вкусняшки, теплая и творческая атмосфера :) Если придёшь с другом/подругой, то стоимость для каждого по 3 000 р. Каждый участник получит подарок. Ведущие: Мария Челнокова, сексолог, семейный психолог. Анастасия Абрамова, психоаналитический психолог, кризисный психолог, методы — НЛП, ДПДГ (EMDR).