Не просто мастер-класс, а игра в стиль и самопознание — как бумажные куклы из детства, но уже по-взрослому и со смыслом. INAYA woman club приглашает тебя на особенное женское мероприятие. Тебя ждёт: — Сбор образов по случайным заданиям — ты проживаешь стилистические архетипы и раскрываешь свою индивидуальность под чутким руководством стилиста — Ликбез по сочетаниям форм, фактур и цветов — легко, понятно и применимо — Погружение в глубинные смыслы через стиль — когда одежда отражает твой внутренний мир — Тёплая атмосфера женского круга, поддержка и обратная связь После встречи каждая унесёт с собой не только готовые образы, но и новое восприятие своей внешности — более глубокое, целостное, вдохновляющее. Ведущая: Мирослава Лепская, стилист и проводник по женским архетипам через стиль.