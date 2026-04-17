Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Учёные разработали технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в максимально реалистичных роботизированных животных, что даёт людям возможность общаться с животными. Мейбл, любительница животных, получает доступ к технологии. Она переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent