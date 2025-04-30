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Проверочный StandUp концерт

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

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от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание: продажа билетов завершена. Проверочный StandUp концерт комиков: Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян, Вадим Постильный, Сергей Снурников. Геворк Абрамян — «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон на ТНТ» Эрнест Таржуманян — «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон на ТНТ» Вадим Постильный — «Stand Up на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Прожарка» ТНТ, шоу «Токсики» Сергей Снурников — Финалист 6 сезона «Открытый Микрофон на ТНТ», участник «Roast Battle» от Labelcom Событие состоится в «Большевик Лофт» — разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 мин до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)

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