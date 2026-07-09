Проверка материала опытных комиков
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала — вечер, где комики тестируют новые шутки, идеи и истории перед большими выступлениями. Иногда это рождает будущие хиты, иногда — неожиданные импровизации, но всегда получается живо, честно и очень смешно.
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