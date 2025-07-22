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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Проверочный Stand Up» – это мероприятие, где для Вас выступают комики из популярных Stand Up проектов на ТВ и YouTube с новым материалом В отличие от мероприятий в формате «Открытого Микрофона», на «Проверочном StandUp» каждому выступающему дается больше времени на сцене. Также тут выступают только опытные комики.
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