«Проверочный Stand Up» – это мероприятие, где для Вас выступают комики из популярных Stand Up проектов на ТВ и YouTube с новым материалом В отличие от мероприятий в формате «Открытого Микрофона», на «Проверочном StandUp» каждому выступающему дается больше времени на сцене. Также тут выступают только опытные комики.