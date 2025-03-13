Весна — самый лучший повод, чтобы собраться вместе и почувствовать настоящее пробуждение внутри себя. В программе: - Концерт с песнями силы и шаманский Ecstatic Dance от «Дух Project» - Практики и медитации для наполнения энергией - Гадание на рунах от Андрея Нура из клуба «Солнце» - Расслабляющий сет от Dj Pandora - Чайная Церемония от чайной «23:23» - Этно-маркет А так же много приятного общения и обмена опытом в кругу интересных людей :) Дресс-код: бохо, этно, удобная одежда для движения. Если остались вопросы, их можно задать по телефону: +7 (993) 351-24-10