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Пространство духа «Vesna»

Лофт «Krov», Самокатная улица, 4с32

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Весна — самый лучший повод, чтобы собраться вместе и почувствовать настоящее пробуждение внутри себя. В программе: - Концерт с песнями силы и шаманский Ecstatic Dance от «Дух Project» - Практики и медитации для наполнения энергией - Гадание на рунах от Андрея Нура из клуба «Солнце» - Расслабляющий сет от Dj Pandora - Чайная Церемония от чайной «23:23» - Этно-маркет А так же много приятного общения и обмена опытом в кругу интересных людей :) Дресс-код: бохо, этно, удобная одежда для движения. Если остались вопросы, их можно задать по телефону: +7 (993) 351-24-10

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