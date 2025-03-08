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Праздничный вечер, музыка, отзывающаяся в теле мурашками и приглушённый свет. 8 марта на сцене Шляпы — квинтет Нины Какабазде. Ты услышишь хиты советской эпохи, но в новом авторском прочтении талантливых музыкантов. Состав: Дамир Халиулин — бас гитара Николая Гречищев — фортепиано Никита Тутов — гитара Леонид Попов — барабаны Нина Какабадзе — вокал
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