Праздничный вечер, музыка, отзывающаяся в теле мурашками и приглушённый свет. 8 марта на сцене Шляпы — квинтет Нины Какабазде. Ты услышишь хиты советской эпохи, но в новом авторском прочтении талантливых музыкантов. Состав: Дамир Халиулин — бас гитара Николая Гречищев — фортепиано Никита Тутов — гитара Леонид Попов — барабаны Нина Какабадзе — вокал