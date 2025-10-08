13-летняя Валерия оказывается в водовороте загадочных событий и переживает романтическое увлечение. Чтобы вернуть молодость, её бабушка заключает договор со зловещим мужчиной в чёрном, который вынашивает коварные планы. Строго говоря, это не фолк-хоррор, а ТЕМНЫЙ ПРИНЦ темное фентези, красивое и сюрреалистичное. Так что заходи посмотреть, откуда черпал вдохновение Дэвид наш Линч. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.