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Кино
Про событие
13-летняя Валерия оказывается в водовороте загадочных событий и переживает романтическое увлечение. Чтобы вернуть молодость, её бабушка заключает договор со зловещим мужчиной в чёрном, который вынашивает коварные планы. Строго говоря, это не фолк-хоррор, а ТЕМНЫЙ ПРИНЦ темное фентези, красивое и сюрреалистичное. Так что заходи посмотреть, откуда черпал вдохновение Дэвид наш Линч. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.
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